Il matrimonio tra Gianluca Mancini e la Roma sta vivendo un momento di crisi, almeno a livello contrattuale. E' notizia di qualche giorno fa infatti lo stop ai prolungamenti del difensore giallorosso e di Cristante, entrambi col contratto in scadenza 2027 e con il rinnovo di fatto definito fino a qualche settimana fa. In quest'ottica si sarebbe inserito l'Inter, che a giugno secondo La Repubblica si prepara a un restyling difensivo. In uscita dal club neroazzurro ci sono Acerbi e De Vrij, mentre in entrata il preferito è Muharemovic anche se sul taccuino sono presenti i nomi di Solet e Gila. C'è poi la pista Mancini: la trattativa è molto complessa, ma molto dipenderà dai modi e dai tempi con cui il club giallorosso deciderà di affrontare la questione rinnovo. L'Inter osserva da distanza con interesse il difensore della Roma e sarebbe pronta ad affondare il colpo se dovesse presentarsi l'occasione. Intanto il numero 23 giallorosso oggi ha lavorato parzialmente in gruppo e mette nel mirino il big-match di sabato contro l'Atalanta.