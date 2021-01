Calciomercato, Dzeko torna in orbita Juventus: possibile scambio con Bernardeschi

Anche la Juventus torna in orbita per Edin Dzeko. Il bosniaco è in rotta con Paulo Fonseca e la Roma potrebbe addirittura cederlo negli ultimi giorni di calciomercato. In queste ultime ore si è parlato di un possibile affare con il PSG o con l’Inter in uno scambio con Eriksen, ora tocca a un possibile ritorno di fiamma dei bianconeri dopo la trattativa saltata in estate per il mancato incastro con Milik. Come riporta ‘Sport Mediaset’, si starebbe ragionando su uno scambio con Bernardeschi, anche lui in scadenza 2022 e attualmente tra i cedibili. Il nodo sarebbe legato agli ingaggi dei due calciatori (7,5 quello di Dzeko e 4 quello dello juventino), ma in ogni caso non si è arrivati nemmeno a parlare della formula in maniera concreta. Questo perché si attende ancora l’ok di Bernardeschi: se questo arriverà si potrebbe provare a raggiungere tutte gli accordi in questi ultimi giorni di mercato.