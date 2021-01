La Roma propone Dzeko al PSG: scambio di prestiti con Icardi o Kean, c’è il no dei francesi

Edin Dzeko offerto al PSG. La situazione del bosniaco alla Roma resta complicata dopo le ultime vicende con il tecnico Paulo Fonseca, che oggi ha annunciato in conferenza la sua esclusione dal match di domani con lo Spezia, ufficialmente per problemi fisici. Una possibile permanenza del tecnico portoghese a Trigoria, però, potrebbe portare addirittura l’attuale capitano romanista lontano dalla capitale. Secondo ‘Alfredo Pedullà’, infatti, Dzeko sarebbe stato proposto al PSG in uno scambio di prestiti con Icardi o Kean (che è però di proprietà del’Everton), Un’offerta non gradita ai francesei, che al momento hanno declinato. In Italia, invece, l’Inter è fuori dai giochi mentre la Juventus potrebbe pensarci dopo averlo praticamente preso l’estate scorso. I bianconeri non scarterebbero l’ipotesi, alternativa a un profilo giovane come Scamacca.