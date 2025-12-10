Forzaroma.info
Bailey bocciato: è stato proposto al Benfica. Massara punta Tel e Raspadori

Per fare spazio alle richieste di Gasperini, la società deve alleggerire il monte ingaggi. Ferguson tornerà al Brighton ma Massara sta cercando una sistemazione anche per il giamaicano
La Roma a gennaio deve necessariamente muoversi sul mercato, le indicazioni di Gasperini sono chiare da tempo ma adesso tutto è diventato ancora più evidente. Tra prestiti che non hanno funzionato e qualche mancato arrivo in alcuni reparti del campo, nella prossima finestra di mercato, il ds Massara dovrà cercare di correre ai ripari utilizzando le risorse a disposizione. Ormai non è un segreto che il primo obiettivo sia Zirkzee fuori dal progetto dello United. La Roma dovrà lavorare per limare alcuni aspetti legati alle commissioni, ma si è fatta avanti con decisione. Per muoversi però - secondo il Corriere dello Sport - serve liberare spazio e soprattutto alleggerire il monte ingaggi. La prima uscita è già apparecchiata: Ferguson tornerà al Brighton, Bailey invece è stato proposto al Benfica, che ha detto no e ora si cerca una nuova destinazione dopo mesi di chiaroscuro. ’obiettivo è semplice e diretto: alleggerire il monte ingaggi per andare a prendere un nuovo esterno d’attacco. Nel mirino di Massara ci sono due nomi: Mathys Tel, oggi al Tottenham, e Giacomo Raspadori, in difficoltà all’Atletico Madrid e desideroso di tornare in Italia. Due profili diversi, ma entrambi considerati più funzionali e più affidabili rispetto a un Bailey che non ha mai convinto.

