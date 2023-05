VIDEO – Ultimo allenamento a Trigoria prima della finale. Dybala in gruppo

Ultima seduta d'allenamento al centro sportivo prima della partenza per Budapest

Nel pomeriggio la Roma volerà a Budapest dove domani andrà in scena la finale di Europa League contro il Siviglia. Alle 17:45 ci sarà la conferenza stampa di Mourinho, accompagnato da Mancini e Pellegrini. Oggi a Trigoria si è svolto l'allenamento di rifinitura in vista del match. In gruppo Dybala, Karsdorp e Spinazzola. L'argentino ha fatto il jolly nella partitella a campo ridotto, cercando di sforzare il meno possibile la caviglia