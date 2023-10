VIDEO – Svilar: “Abbiamo qualità per costruire dal basso. Miglioro dopo ogni partita”

Mile Svilar ha commentato in zona mista la vittoria in Europa League contro il Servette: "È sempre importante avere un clean sheet ma ancora di più avere tre punti e vincere. abbiamo fatto questo oggi".

Il portiere serbo è intervenuto in zona mista per commentare oltre alla vittoria contro il Servette, anche la sua crescita personale: "Guardo giorno per giorno e mi sento meglio ogni gara e allenamento"