Il belga questa sera allo stadio dell'Atletico per Spagna-Francia di Eleven All Stars, un match tra streamer e youtuber: in un video pubblicato da un amico su Instagram, il giocatore della Roma cammina ancora con le stampelle a quasi un mese dall'operazione del 18 settembre al malleolo. Il suo rientro in campo, sulla carta, sarebbe previsto per fine novembre dopo la sosta per le nazionali