VIDEO – Rui Patricio: “Smalling è un pilastro. E’ importante per tutta la squadra”

Il portiere portoghese dice la sua sulle prestazioni del centrale inglese: "Non spetta a me parlare del rinnovo ma non posso che parlare bene di lui anche a livello umano. Si merita il massimo"

Il numero 1 portoghese si gode il suo baluardo difensivo: "Ha dimostrato il leader che è. E' uno dei pilastri, è importante per me e per gli altri difensori che anche loro stanno facendo bene. Non spetta a me parlare del rinnovo ma non posso che parlare bene di lui anche a livello umano. Si merita il massimo"