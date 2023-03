VIDEO – Rui Patricio al concerto di Robbie Williams: con la moglie canta ‘Feel’

Il portiere della Roma a Lisbona insieme alla moglie Vera per il concerto dell'artista britannico

Prima il dovere, poi il piacere. Dopo le due partite giocate da titolare, e vinte, con il Portogallo Rui Patricio si rilassa in attesa di tornare a disposizione di Mourinho. Ieri sera il portiere della Roma è stato all'Antice Arena, a Lisbona, per assistere al concerto di Robbie Williams insieme alla moglie Vera. Su Instagram, la compagna di Rui Patricio ha pubblicato una story in cui insieme cantano uno dei più grandi successi dell'artista britannico: Feel.