VIDEO – Roma, la rifinitura alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga

I giallorossi sono scesi in campo per preparare al meglio il match contro la formazione della Repubblica Ceca, fondamentale per il cammino europeo

La Roma si prepara alla prossima sfida di Europa League. Giovedì alle 21 i giallorossi ospiteranno all'Olimpico lo Slavia Praga in un match valido per la testa del gruppo G. Torna ad allenarsi insieme ai compagni Chris Smalling che partirà però solo dalla panchina. Assenti invece Spinazzola Azmoun (non in lista Uefa) e Rui Patricio