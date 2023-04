VIDEO – Roma, la polizia respinge l’assalto ai tifosi del Feyenoord al Colosseo

In un pub della zona erano riuniti alcuni tifosi del Feyenoord: poco prima della mezzanotte le forze dell'ordine hanno sventato un blitz di circa 200 ultras

Nella serata di mercoledì le forze dell'ordine hanno sventato un assalto ai tifosi del Feyenoord nella zona del Colosseo. Gli ultras olandesi si erano riuniti in un pub della zona, già noto per essere ritrovo dei sostenitori ospiti, presidiato dalla polizia che infatti - come si nota dal video pubblicato dalla pagina 'hooligans.cz' - ha respinto la caccia agli ultras del Feyenoord da parte di circa 200 persone, alcune di loro incappucciate