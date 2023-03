VIDEO – Roma, allenamento alla vigilia della Real Sociedad: torna Darboe dopo 7 mesi

I giallorossi sono scesi in campo questo pomeriggio alla vigilia dell'importantissimo match di domani contro la formazione basca

Alle 16 la formazione giallorossa è scesa in campo agli ordini di José Mourinho. Tutti a disposizione fatta eccezione per Solbakken (fuori dalla lista Uefa). Torna insieme ai compagni Ebrima Darboe, salutato da un lungo applauso. Per lui una prima parte con il gruppo e una seconda di lavoro personalizzato. Stesso discorso anche per Ibanez che domani non sarebbe comunque sceso in campo causa squalifica