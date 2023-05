VIDEO – Roma, il rientro degli eroi di Leverkusen a Trigoria. Ora l’ultima battaglia

Il pareggio di ieri contro il Leverkusen fa approdare i giallorossi in finale. A Budapest la squadra di Mourinho affronterà il Siviglia

La Roma è in finale di Europa League! I giallorossi affronteranno il Siviglia il 31 maggio a Budapest e già oggi è scattata la corsa al biglietto. Moltissimi i tifosi pronti a volare in Ungheria per sostenere la squadra nell'ultimo sforzo. Poco fa la squadra è tornata a Trigoria, dove ad attenderli c'erano alcuni tifosi. Il prossimo match della squadra di Mourinho si disputerà lunedì alle 18:30 contro la Salernitana allo Stadio Olimpico