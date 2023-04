VIDEO – Roma-Feyenoord, ospite d’eccezione all’Olimpico: c’è anche Aldair

L'ex difensore giallorosso, dopo aver visitato Trigoria, si è recato anche allo stadio per sostenere la Roma nella decisiva partita di questa sera contro il club di Rotterdam

Sale l'attesa per la decisiva partita tra Roma e Feyenoord. In palio la semifinale di Europa League e per questo gli ospiti d'onore all'Olimpico non sono mancati. Oltre a Totti, De Rossi e Boniek, sugli spalti ci sarà anche Aldair che dopo aver visitato Trigoria (con annessa foto con Mourinho), non si è voluto perdere questa sfida