VIDEO – Pizarro e Perrotta danno spettacolo alle finals del campionato di Footvolley

Tanti i volti del mondo del calcio che hanno preso parte da concorrenti o da ospiti alle finali del campionato di calcio-tennis giocate a Senigallia. Tra questi anche molti romanisti: Pizarro, Perrotta, e il duo Aldair-Tonetto

Si sono concluse a Senigallia le Finals del campionato di Footvolley 2023, in un evento che ha visto partecipare, in qualità di concorrenti o semplicemente ospiti, molti volti noti del mondo del calcio come Antonio Chimenti o Dodo Giorgetti. Ma è stata una giornata anche a forti tinte giallorosse: David Pizarro e Simone Perrotta hanno dato spettacolo sulla spiaggia con giocate di tutto rispetto. Mentre il duo Aldair-Tonetto, punta di diamante della Playfootvolley, è riuscito a raggiungere i quarti di finale della competizione (VIDEO di "Foottable")