VIDEO – Pinto: “Per Lukaku ho colto l’opportunità. Mourinho è stato importante”

Il General Manager giallorosso spiega la trattativa che ha portato BigRom alla Roma: "Non lo potevo prendere a luglio o giugno. Ho un buon rapporto con le persone che lo seguono e ho sfruttato la situazione"

Il direttore sportivo portoghese riconosce come nella trattativa per l'attaccante sono stati decisivi sia lo Special One che la dirigenza: In questa situazione l'intervento dell'allenatore è stato importante per il rapporto che hanno avuto. Anche il coinvolgimento dei proprietari hanno semplificato il mio lavoro"