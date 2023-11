VIDEO – Noemi nominata Cavaliere della Roma: “Il mio cuore è super contento”

La cantante di dichiarata fede giallorossa oggi è stata nominata Cavaliere della Roma: "Sarò ambasciatrice del romanismo nel mondo. È stata meraviglioso essere premiata insieme a De Gregori".

Giornata speciale ed indimenticabile per Veronica Scopelliti, in arte e per tutti Noemi. La cantante è stata nominata Cavaliere della Roma, onorificenza assegnata ai tifosi giallorossi chi si sono distinti nel loro campo: "Il mio cuore romanista è super contento. Cavaliere o cavaliera? Non lo so". Oltre a lei, premiato anche Francesco De Gregori