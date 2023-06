VIDEO – N’Dicka atterrato a Ciampino: le prime immagini del neo acquisto della Roma

Il centrale ivoriano è pronto a firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi 5 anni. Per lui uno stipendio da circa 4 milioni. Si tratta del secondo acquisto della sessione estiva di calciomercato dopo l'ufficialità di Aouar

Il mercato della Roma è ufficialmente decollato. Dopo l'arrivo di Houssem Aouar, José Mourinho è pronto ad abbracciare anche Evan N'Dicka. Il club giallorosso ha superato una fitta concorrenza data dalla sua giovane età (23 anni) ma anche dal costo zero dell'operazione. Sarà lui uno dei tre centrali titolari per la prossima stagione con Ibanez primo indiziato alla partenza. L'ivoriano firmerà per i prossimi 5 anni prima di raggiungere il raduno della propria nazionale