VIDEO – Mourinho: “Stagione fantastica. Non critico la società, parlo per esperienza”

Le parole dello Special One sulla stagione fatta dalla sua Roma: "Non accuso nessuno, non c'è nessun problema. Se fossimo stati fuori dall'Europa a dicembre ti dico che oggi eravamo secondi o terzi in campionato perché non c'era stanchezza e infortuni"

Alla vigilia della sfida europea contro il Leverkusen, lo Special One ha difesa la stagione fatta fin qui dalla sua squadra: "Siamo vittime del bene che hanno fatto questi ragazzi in stagione. Possiamo andare in finale o no. Se non arriviamo a Budapest la stagione sembra fallimentare ma aldilà del risultato la stagione dei ragazzi è fantastica.