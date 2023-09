VIDEO – Mourinho: “Solo Friedkin può mandarmi via prima del 30 giugno”

Lo Special One in conferenza stampa ha parlato del suo futuro: “Durante le vacanze ho avuto la più importante e pazza offerta di lavoro che un allenatore di calcio abbia mai avuto e l'ho rifiutata per le parole che avevo dato ai giocatori e alla società"

In questo delicato momento della stagione, José Mourinho non si è nascosto e ha risposto alla domanda sul suo imminente futuro. Le intenzioni dello Special One sono chiare: "A Budapest ho detto ai giocatori e allo staff che sarei rimasto e due o tre giorni dopo contro lo Spezia ero squalificato e lì dopo la partita ho detto ai tifosi che sarei rimasto. Qualche giorno dopo ho visto Friedkin e gli ho dato la mia parola. Tre mesi dopo sembra che sono io il problema e non lo accetto"