VIDEO – Mourinho, sale l’attesa. A Trigoria tornano i piedi sul tavolo

Lo Special One torna a mostrare i piedi anche se questa volta, a differenza del passato, non in primo piano. La location questa volta è il suo ufficio all'interno di Trigoria insieme a tutto il suo staff

Ufficio di Trigoria, silenzio e i piedi in bella vista. Basta questo per far scattare l'entusiasmo nei tifosi della Roma, ormai abituati ai messaggi in codice di José Mourinho. Lo Special One già lo scorso anno aveva postato sui social diversi scatti che lo vedevano impaziente con i piedi accavallati sul tavolino, come nel video appena pubblicato. Il portoghese è infatti insieme al suo staff all'interno degli uffici di Trigoria. A regnare è il silenzio sintomo di un'attesa impaziente per la prossima stagione ma anche in chiave mercato