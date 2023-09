VIDEO – Mourinho: “Siamo un bel gruppo. Siamo tutti amici ma mi aspetto di più”

Lo Special One parla in conferenza stampa del suo rapporto con la squadra: "Siamo un bel gruppo e non c'è solo empatia di lavoro. C'è empatia fra di noi e questa è una base che non ha prezzo principalmente in questi momenti qua"

Lo Special One, in un momento difficile della stagione, ha parlato anche del suo rapporto con la squadra che negli ultimi giorni è stato fortemente messo in discussione: "Mi aspetto di più da loro e da me stesso. La storia che l'allenatore è solo nei momenti difficili per me non è vera perché ho loro. Mi piace isolarmi ma con questi giocatori non mi sono mai sentito da solo ma mi aspetto di più"