VIDEO – Mourinho: “Pinto e la società hanno fatto un grande lavoro. Sono positivo”

Le parole di José Mourinho sul lavoro svolto dalla società sul mercato: "Hanno fatto un grandissimo lavoro. Non è facile dire che sono super contento perché il campionato inizia domani e non il 31 agosto"

La Roma è ancora un cantiera aperto ad un giorno dall'inizio del campionato. Lo Special One ha parlato in conferenza stampa del lavoro che è stato fatto da Tiago Pinto (general manager) e dalla società in sede di calciomercato: "È difficile però rispetto e sono tranquillo, non sono arrabbiato. Cerco di essere sempre positivo. Sono positivo anche perché i giocatori hanno bisogno di questo. Il direttore e la società vogliono quello che voglio io, non siamo a lati opposti del fiume. Siamo insieme".