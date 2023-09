VIDEO – Mourinho: “Mi piace lavorare con i miei giocatori. Abbiamo un bel rapporto”

Lo Special One parla delle difficoltà che si possono incontrare al terzo anno sulla stessa panchina: "Se una persona sta bene non cambia, non c’è il terzo o il decimo anno. Anche al primo anno ci sono dei problemi"

José Mourinho non ci sta. Il tecnico portoghese smentisce che al terzo anno sulla stessa panchina possano esserci più difficoltà rispetto alle precedenti annate: "Non lo vedo come un problema. Penso che il punto di partenza non sono gli anni ma è un problema di rapporto che esiste o meno e in questo caso esiste".