VIDEO – Mourinho: “In Lega c’è tanta gente che non conosce il mondo del calcio”

Lo Special One in conferenza stampa è tornato a parlare del calendario con un duro attacco alla Lega Calcio: "Capisco che nel calcio c'è tanta gente arrivata con il paracadute. Non è il loro mondo, non lo conoscono, vengono per status o politica, per l'abito o la cravatta"

José Mourinho attacca la Lega Calcio sena mezzi termini. Il portoghese nel corso della conferenza stampa pre Lecce, si è soffermato anche sulle difficoltà legate al calendario: "Queste persone vanno rispettate per lo status e basta. Non vale la pena commentare. È come se io parlassi di fisica atomica o di cinema. Non sanno cosa significare giocare dopo 3 giorni, non sanno cosa è l'accumulazione oppure lo sanno e fanno finta di non sapere"