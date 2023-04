VIDEO – Mou furioso urla a Slot nel tunnel dell’Olimpico: “Vai a vedere il Napoli”

Come mostrato da Kijk, lo Special One ha rincorso l'allenatore olandese nel tunnel dello stadio per chiedergli rispetto e per prendersi una rivincita sulle sue parole alla viglia della partita

La rivalità tra Roma e Feyenoord è iniziata nel lontano 2015 con la distruzione della Fontana della Barcaccia e si è consolidata con la Conference League e con la doppia sfida di questa stagione in Europa League. Alla vigilia del match, Slot aveva criticato la Roma affermando: "Sono onesto, preferisco guardare il Napoli e il Manchester City". Frase che non è piaciuta a Mourinho che ieri non ha perso tempo prendendosi la sua rivincita