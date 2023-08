VIDEO – Mourinho: “Azmoun è un grande giocatore. Sarà uno dei miei attaccanti”

Lo Special One sull'attaccante iraniano: "Quello che mi è stato proposto dal direttore, era Azmoun non come il "mio" attaccante ma come "uno dei miei attaccanti". Per esserlo, se la sua condizione è buona, può aiutare"

Il tecnico portoghese in conferenza stampa ha parlato di Sardar Azmoun, neo arrivato in prestito dal Leverkusen: "Ha fatto benissimo allo Zenit, non solo in campionato ma anche in Europa. È un grande giocatore. Non è andato bene al Leverkusen e per questo lo possiamo prendere in prestito altrimenti sarebbe rimasto lì. È un giocatore che può aiutarci"