VIDEO – Mancini impreca per una pallonata, poi si accorge dei giornalisti

Simpatico siparietto a Trigoria nella rifinitura alla vigilia di Feyenoord-Roma. Una pallonata colpisce in pieno Mancini che non riesce a trattanersi e impreca. Si ricorda in ritardo della presenza dei giornalisti e si mette la mano davanti alla bocca. I suoi compagni iniziano a ridere, clima disteso prima dei quarti di finale di Europa League