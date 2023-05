VIDEO – L’entrata in campo di Dybala a Trigoria. Oggi si vola a Budapest

Oggi si svolge al centro sportivo l'ultimo allenamento in vista della finale. Oltre all'argentino, in gruppo Karsdorp e Spinazzola

Mancano ormai pochissime ore alla finale di Europa League. Alla Puskas Arena di Budapest la Roma affronterà il Siviglia. A Trigoria si stanno svolgendo gli ultimi allenamenti in vista della partenza. In gruppo Dybala, Spinazzola e Karsdorp. Dopo la seduta la squadra volerà a Budapest dove alle 17:45 andrà in scena la conferenza stampa di Mourinho, accompagnato da Pellegrini e Mancini