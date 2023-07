VIDEO – La Roma si raduna a Trigoria: l’arrivo di Dybala e degli altri compagni

Si riaprono ufficialmente le porte del Centro Sportivo Fulvio Bernardini. La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per il primo giorno di raduno in vista dell'inizio, sempre più vicino della nuova stagione

La Roma dà il via alla stagione 2023/24. I giallorossi si sono ritrovati questa mattina a Trigoria sotto gli ordini di José Mourinho che ha varcato i cancelli per primo (seguito subito dopo da Belotti). In questa prima settimana, lo Special One dovrà fare a meno di quasi tutti i nazionali (eccezion fatta per Zalewski e Aouar) che torneranno alla base lunedì prossimo (17 luglio). L'obiettivo è riprendere al più presto la forma fisica adeguata in vista delle amichevoli e dell'inizio del campionato