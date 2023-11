VIDEO – La Roma lascia Trigoria: cori e fumogeni accompagnano il pullman all’Olimpico

I giallorossi hanno lasciato il centro sportivo di Trigoria e sono in direzione Olimpico. Tanti i tifosi che hanno voluto dare la carica alla squadra in vista del derby di questa sera

Il derby non sarà mai una partita come le altre e l'avvicinamento alla sfida non fa eccezione. Tantissimi tifosi infatti si sono radunati nel piazzale antistante il centro sportivo di Trigoria per caricare la squadra in vista della stracittadina. Cori e fumogeni accompagneranno la squadra fino all'Olimpico