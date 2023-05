VIDEO – Roma-Bayer, tifosi in delirio: fumogeni e bandiere all’arrivo del pullman

Il pullman della Roma è arrivato allo Stadio Olimpico in vista dell'andata delle semifinali di Europa League in programma questa sera contro il Bayer Leverkusen

Sale l'attesa per la partita di questa sera. Manca sempre meno e la carica dei tifosi giallorossi non ha eguali. In moltissimi hanno accolto il pullman della Roma appena arrivato allo stadio in vista del match di questa sera contro il Bayer Leverkusen valido per l'andata delle semifinali di Europa League