VIDEO – La rifinitura della Roma in vista del match col Feyenoord: c’è Pellegrini

La Roma ha svolto in mattinata la rifinitura alla viglia del match europeo col Feyenoord. I giallorossi alle 16 partiranno verso Rotterdam. Mourinho e Bove parleranno in conferenza stampa alle 18.30

Vigilia del match europeo contro il Feyenoord per la Roma. Tutti a disposizione di Mourinho tranne Solbakken. Il norvegese non è in lista Uefa, ma non ha svolto l'allenamento a causa della lussazione alla spalla sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente dopo Roma-Udinese