VIDEO – La nuova vita di Campo Testaccio: iniziano i lavori di pulizia

Dopo l'annuncio di ieri, oggi sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione di Campo Testaccio. Presente, oltre al Roma Club dell'omonimo quartiere, anche cluni dirigenti del club e la mascotte Romolo

Campo Testaccio è pronto a nuova gloria. Questa è almeno l'intenzione del Roma Club Testaccio che quest'oggi, insieme ad alcuni rappresentanti del club e non solo, hanno deciso di sporcarsi le mani per ridare lustro allo storico impianto della Capitale. La data (3 novembre) non è stata scelta casualmente ma proprio in questo giorno del 1929 ci fu l'inaugurazione