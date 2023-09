VIDEO – Kumbulla continua la riabilitazione: primi passaggi con la palla in palestra

Il centrale albanese ha pubblicato una storia su instagram nella quale effettua alcuni passaggi col pallone in palestra. La voglia di tornare è tanta, e l'obiettivo è riuscirci entro la fine dell'anno.

Primi segnali importanti per Marash Kumbulla, che continua il suo percorso di riabilitazione dopo il grave infortunio al crociato rimediato contro il Milan la stagione scorsa. In una storia su Instagram, lo si vede effettuare alcuni passaggi con la palla in palestra. L'obiettivo è rientrare entro la fine dell'anno, ma la strada è ancora molto lunga