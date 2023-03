VIDEO – Il pronostico di Cassano: “Roma più forte, ma passa il Feyenoord”

L'ex fantasista dice la sua sul quarto di finale di Europa League: "Spero di sbagliarmi, ma gli olandesi stanno facendo benissimo"

La Roma è stata sorteggiata con il Feyenoord nei quarti di finale di Europa League. Mourinho evita quindi il Manchester United, ma secondo Antonio Cassano la bilancia pende a favore degli olandesi: "Stanno facendo benissimo e secondo me passeranno loro, anche se i giallorossi sono più forti. Poi spero di sbagliarmi, perché sono affezionato alla Roma". In diretta sulla 'Bobo Tv', Cassano ha aggiunto sul match con la Real Sociedad: "La Roma all’andata ha fatto una partita normale davanti a 80.000 persone. Merito a Mourinho che ha portato questo grande entusiasmo, ma si parla di extra calcio. Al ritorno un disastro e non meritava assolutamente di andare avanti”.