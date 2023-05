VIDEO – Fan Zone di Budapest in allestimento. Domani alle 11 l’apertura ai tifosi

Domani alle 11 verrà aperto il luogo predisposto all'incontro dei tifosi che si muoveranno verso la Puskas Arena

Domani la Roma affronterà il Siviglia nella finale di Europa League. Per l'occasione, è stato ideato un Fan Meeting Point dedicato ai tifosi, che verrà situato al City Park e sarà aperto dalle ore 11 di domani. Il luogo è indicato come punto di raccolta per dirigersi verso la Puskas Arena. Per muoversi dal Meeting Point verso lo stadio, non sono previste navette, ma partirà un corteo tre ore prima del fischio d'inizio della gara.