VIDEO – Emozione Ibanez, l’entrata in chiesa con i genitori e il ballo con Bruna

Prima della festa scatenata in cui è stato grande protagonista, Roger Ibanez si è sposato in chiesa con la sua Bruna: abito bianco ed emozione palpabile per il difensore della Roma che è entrato in chiesa accompagnato dai genitori sulle note al piano di 'Hallelujah'. Poi il bacio appassionato fuori dalla chiesa e la festa, con il tradizionale lento degli sposi su 'Perfect' di Ed Sheeran.