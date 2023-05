VIDEO – Damiano dei Maneskin pazzo di Roma: tinta giallorossa per andare a Budapest

Il cantante della band romana domani sarà sulle tribune della Puskas Arena per assister alla finalissima di Europa League tra la "sua" Roma e il SIviglia. Per l'occasione un look particolare con i capelli tinti di giallorosso

L'attesa per la finale di domani cresce a dismisura, a prescindere dal fatto che tu sia un tifoso "normale" o il frontman di una band famosa in tutto il mondo. Domani il cantante dei Maneskin sarà in tribuna per assistere al match tra la Roma e il Siviglia per l'occasione sfoggerà un nuovo look, tutto a tinte giallorosse