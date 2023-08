VIDEO – Ciampino in tilt per Lukaku: oltre 1000 tifosi scatenati fuori il gate

Roma è in trepidante attesa per l'arrivo di Romelu Lukaku. L'aeroporto di Ciampino è stato preso d'assalto dai tifosi che attendo solo il nuovo attaccante giallorosso

A Roma non si aspetta altro che l'arrivo di Lukaku. Oltre mille tifosi sono già a Ciampino e almeno altrettanti sono in arrivo tanto che le strade limitrofe all'aeroporto sono tutte bloccate. L'entusiasmo è incontenibile tra cori e fumogeni, tutto in attesa dell'arrivo del belga che sarà salutato da una marea giallorossa