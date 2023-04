VIDEO – Cassano shock: “Mourinho, sai dove te li devi mettere i tuoi trofei?”

L'ex fantasista scatenato nella diretta della Bobo Tv: torna ad attaccare lo Special One dopo il botta e risposta sulla questione Livaja e non solo

Antonio Cassano torna a sfogarsi. Dopo la risposta di Mourinho alle sue critiche, con riferimento a un vecchio episodio con Livaja, l'ex fantasista si sfoga e soprattutto si scatena in una diretta della Bobo Tv. Cassano è un fiume in piena contro lo Special One: "Come allenatore sei zero, uno scarso. Quando lascerai il calcio dopo tre giorni non ti ca..erà più nessuno". E poi la chiosa finale shock: "I tuoi trofei sai dove devi metterteli? Non lo dico, ma hai capito"