VIDEO – Bove: “Mi sono meritato la fiducia di Mourinho. Non parlo del suo futuro”

Edoardo Bove è stato premiato dall'Unione Stampa Sportiva Italiana rilasciando anche alcune dichiarazioni sulla stagione appena concluso: "Mi sono meritato questa fiducia per il lavoro fatto in questi 2 anni. Per me è stata una stagione emozionante. Sono molto contento del percorso che sto facendo e spero di continuare così"

La stagione si è appena conclusa e Edoardo Bove, premiato questa mattina all'interno del Circolo Aniene dall'Unione Stampa Sportiva Italiana, si è detto soddisfatto delle sue prestazioni: "So quello che devo fare per crescere". Poi sul futuro di Mourinho ha aggiunto: "Non sono nessuno per parlarne. Non sono la persona giusta per parlare del futuro e non rilascio dichiarazioni a riguardo"