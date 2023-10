VIDEO – Aouar: “Mi serve tempo per migliorare. È la prima volta che lascio casa mia”

L'algerino a fine partita ha commentato anche la vittoria sullo Slavia Praga: "Penso che oggi ho fatto una buona partita sul piano difensivo. Abbiamo bravi giocatori e oggi è stata una grande partita. Possiamo fare ancora meglio"

Houssem Aouar ha parlato in zona mista al termine del match vinto contro lo Slavia Praga in Europa League soffermandosi sul rendimento avuto fin qui in giallorosso: "Ho bisogno di tempo, è la prima volta che lascio Lione e il mio paese. Sono felice di accumulare presenze con la Roma e posso ancora migliorare"