VIDEO – Abraham continua la riabilitazione tra palestra e piscina

Il numero 9 giallorosso ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si vede che continua il lavoro di rieducazione dopo l'intervento chirurgico per l'infortunio al crociato

Tammy Abraham ha davanti a sè mesi e mesi di duro lavoro per recuperare dall'infortunio al crociato rimediato contro lo Spezia. L'obiettivo è uno solamente: dare il massimo per recuperare e tornare il prima possibile da protagonista in una Roma che dovrà aspettarlo, almeno per 6 mesi.