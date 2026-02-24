Gasperini, il vero miracolo è aver compreso la grandezza di Roma

La Roma non era così in alto in classifica dai tempi di Totti. Questo dimostra quanto Gasperini si sia integrato alla perfezione. La città non è una piazza difficile, e Gasp lo ha capito: ora la Roma può tornare a sognare, forse anche uno scudetto, un traguardo che grazie a lui può davvero diventare realtà