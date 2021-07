Trigoria, il primo allenamento targato Mou: out Pellegrini e Veretout

Lo Special One, dopo aver risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza di presentazione al Campidoglio, è tornato al centro sportivo dove ha svolto la sua prima seduta di lavoro

Alle 16:00 è iniziato il primo allenamento della Roma di José Mourinho. Lo Special One, dopo aver risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza di presentazione al Campidoglio, è tornato a Trigoria dove ha svolto la sua prima seduta di lavoro. Non hanno partecipato Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout, che lasciano in anticipo il centro sportivo Fulvio Bernardini: i due sono ancora alle prese con gli infortuni.