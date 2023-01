Spal, ecco Nainggolan: il ninja ritrova l’amico ed ex compagno De Rossi

Radja vestirà la maglia del club emiliano. Per lui contratto con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A

Nainggolan è tornato in Italia e più precisamente alla Spal dove ritroverà l'amico e ex compagno di squadra De Rossi. Sui suoi canali social gli emiliani hanno pubblicato una foto del ninja con la maglia del club. La società di Joe Tacopina gli ha proposto un contratto di sei mesi che si rinnoverà automaticamente in caso di promozione in Serie A della squadra. Decisiva nella scelta la presenza dell'ex capitano giallorosso che hanno spinto Radja a rifiutare Cagliari, Verona e Salernitana.