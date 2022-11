Serie A, Udinese-Lecce 1-1: Beto risponde a Colombo

Finisce in parità tra i friulani e i salentini. Udinese momentaneamente al settimo posto con 23 punti. Il Lecce sale a 9 punti.

La tredicesima giornata del campionato di Serie A inizia con un pareggio per 1-1 tra Udinese e Lecce . Alla Dacia Arena i gialorossi pugliesi vengono fermati da un palo colpito da Strefezza in un primo tempo molto acceso: Colombo trova il vantaggio per gli ospiti e Gallo colpisce un altro palo.