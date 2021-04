Manchester United, Solskjaer: “Non conosco la Roma, ma so che difende bene”

In semifinale sarà Roma-Manchester United. Gli inglesi hanno eliminato il Granada e adesso si preparano alla sfida contro i giallorossi. Queste le reazioni in casa “Red Devils”, a partire dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer:

SOLSKJAER NEL POST PARTITA

Affronterete la Roma in semifinale.

Non li conosco, non li ho visti giocare. Si sono difesi bene contro l’Ajax come fanno le squadre italiane. Sappiamo quanto sia pericoloso in area di rigore Dzeko.

Ci saranno volti familiari come Smalling e Mkhitaryan.

Non vediamo l’ora di giocare. Siamo in semifinale, sarà un duello all’altezza di questo torneo. La Roma ha grande tradizione.

Queste le dichiarazioni di Bruno Fernandes:

BRUNO FERNANDES NEL POST PARTITA

Che tipo di problemi potranno causarvi?

Ogni squadra ti crea tanti problemi in questa situazione. Giocano molto bene, hanno una buona organizzazione difensiva e possono creare problemi in attacco con tanti giocatori, Dzeko su tutti. Sappiamo cosa dovremo fare. Se faremo le cose giuste, avremo tutte le possibilità per vincere.

Così, infine, l’ex juventino Paul Pogba:

POGBA NEL POST PARTITA

E’ andata bene stasera.

Sapevamo che potevano essere pericolosi, abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Abbiamo conquistato le semifinali contro la Roma, ci prepareremo per questa partita.

Dzeko torna a Manchester, tu contro una squadra italiana.

Conosciamo la storia contro la Roma, anche questo può avere il suo ruolo. Il nostro obiettivo è conquistare il trofeo e dobbiamo vincere.

Ti piace la tua posizione a centrocampo di fianco a Fred?

Sì, mi dà la possibilità di spingere, dietro c’è Matic. Abbiamo questo rombo con Fernandes avanzato, è sicuramente positivo per la squadra.