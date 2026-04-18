Le lacrime di Gasp: “Sorpreso dai toni di Ranieri”. Poi nomina Percassi e si commuove

Ci ha provato fino alla fine, cercando di trattenere le lacrime per poi andare avanti. Mascella serrata, sguardo fisso e occhi spalancati, proprio come quando cerchi di resistere e a quegli occhi lì chiedi di non cedere alle lacrime che li stanno per riempire, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma Gasp non ce l'ha fatta, troppo forte l'emozione ricordando il suo rapporto personale con Antonio Percassi, "l'uomo a cui ero più legato all'interno dell'Atalanta". E con le lacrime c'è stata poi la fuga, il pugno sul tavolo e il successivo calcio alla porta che collega la sala conferenze di Trigoria con il corridoio dei media giallorossi. Gasp si è lasciato andare. Che Gasp fosse ancora scosso lo si è capito subito, appena si è seduto sulla sedia delle conferenze. "C'è stata questa intervista di Ranieri che ha creato tutta questa situazione. Per me è stata un'autentica sorpresa, una cosa inaspettata, perché tra me e lui non c'era mai stato un tono diverso, uno screzio. Da quel momento, però, mi sono preoccupato prima di tutto di non rispondere, poi di non recare alcun danno alla squadra". Poi, ovviamente, il discorso si è spostato anche sul futuro. Gasp ha risposto anche stizzito: "Parlo solo della partita, queste sono domande che non fanno bene alla Roma".